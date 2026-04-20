Трамп отреагировал на предложение посредника по блокаде Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главнокомандующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которого стороны обсудили американскую блокаду Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в ходе беседы Мунир, ранее выступавший в качестве посредника на переговорах США и Ирана, заявил Трампу, что инициированная Вашингтоном блокада Ормузского пролива является препятствием для продолжения диалога. В ответ американский лидер пообещал принять во внимание его рекомендации.

Ранее Трамп объявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном на этих выходных. В то же время источники издания Axios сообщили, что по ряду ключевых вопросов между США и Ираном по-прежнему сохраняются разногласия, несмотря на существенный прогресс в переговорах.

18 апреля Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, пообещав открыть его после снятия морской блокады США. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что Тегеран будет считать проход судов через пролив «сотрудничеством с врагом».