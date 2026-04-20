Политолог Константин Калачёв в разговоре с Рамблером опроверг тезис о «пророссийскости» Румена Радева, победившего на парламентских выборах в Болгарии. Эксперт отметил, что болгарский политик — в первую очередь национально ориентированный лидер, который будет выстраивать многовекторную политику. По словам специалиста, Радев не намерен выводить страну из НАТО или ЕС, а его подход к отношениям с Москвой будет определяться экономическими интересами Софии.

Радев — в первую очередь проболгарский политик. Если он видит выгоды сотрудничества с Россией, значит, он будет сотрудничать с Россией. А если он увидит выгоды в том, чтобы идти в фарватере европейского большинства, он пойдёт в фарватере европейского большинства. Болгария — страна небогатая. Он обещал людям борьбу с коррупцией и экономический подъём. Экономический подъём — это не только дешёвые энергоносители, это ещё и европейская помощь. И я думаю, что он будет пытаться проводить многовекторную политику. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

Собеседник отметил, что Радев не намерен выводить Болгарию из европейских и евроатлантических структур. Несмотря на разговоры о «пророссийскости», болгарский политик ориентирован на США и ЕС — во многом благодаря своему бэкграунду.

«Он учился в США, он генерал НАТО и неоднократно это подчёркивал. Он не в меньшей степени, чем на Россию, ориентирован именно на США. При этом он ещё и проевропейский политик, поскольку не собирается выводить Болгарию из европейских структур. Очевидно, что он в первую очередь отражает национальные интересы Болгарии, то есть он национально‑ориентированный политик», — сказал Калачёв.

Эксперт считает некорректным сравнивать Радева с бывшим венгерским премьером Виктором Орбаном. По его словам, между политиками — принципиальные различия: разные партии, разные лозунги и разные обстоятельства прихода к власти.

«Сравнение Радева с Орбаном некорректно. У них разные партии: у одного левоцентристская, у второго — консервативная. Орбан 16 лет был у власти и стремился консервировать то, что есть. Радев, напротив, пришёл под лозунгом перемен. Орбана убрали из‑за коррупции, а Радев сделал борьбу с коррупцией одним из своих главных обещаний», — отметил специалист.

Радев выступает против военной помощи Украине и за мирные переговоры. По мнению политолога, его позиция будет прагматичной: он будет искать договорённости, которые позволят сохранить поддержку избирателей и учесть экономические интересы страны.

«Радев выступал против военной помощи Украине и является сторонником мирных переговоров. Он будет занимать прагматичную позицию — она станет предметом не торга, а скорее переговоров и договорённостей. Для него важно сохранить поддержку своих избирателей. Улучшения в экономике можно связывать как с поставками российских энергоносителей по разумной цене, так и с европейской финансовой помощью. Он не хочет оказаться в ситуации, когда Европа отвернётся от Болгарии, но в то же время не намерен терять возможность углублять отношения с Россией», — заключил эксперт.

Киеву предрекли «худший кошмар» из-за выборов в Болгарии

Ранее сообщалось, что партия бывшего президента Болгарии Румена Радева победила на парламентских выборах в стране.