Обзор иноСМИ: шок для США в Красном море, Турция и Израиль на грани столкновения

«Что солдаты ВСУ рассказывают о своей наркозависимости»

Семь лет трезвости - Александр верил, что зависимость осталась в прошлом. Но спустя год боевых действий украинскому солдату прописали обезболивающие из-за травмы плеча. В результате он сорвался и быстро перешёл на более тяжёлые нелегальные опиоиды, пишет британская газета The Guardian. Прошлой зимой Александр достиг критической точки - он больше не мог выполнять свои обязанности и отправился на реабилитацию. Масштабы проблемы трудно оценить. Украинские военные не разглашают информацию о количестве солдат, страдающих от проблем с психическим здоровьем, не говоря уже о наркотической зависимости, отмечается в статье.

Киевский реабилитолог Олег Олишевский рассказал со ссылкой на исследование 2024 года, что более трети из тысячи солдат ВСУ употребляли синтетические наркотики как минимум раз в месяц. Каждый пятый опрошенный сообщил об употреблении рецептурных препаратов, а около 15 процентов - о зависимости от «солей» и опиоидов. Один из военных ВСУ рассказал The Guardian, что они заказывали наркотики прямо через украинскую почту. Специалисты в области психического здоровья утверждают, что потребность в лечении зависимых украинских солдат значительно превышает имеющиеся возможности и сохранится еще долгое время после окончания боевых действий. Пациенты реабилитационных центров и медики также рассказали газете, что сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) отправляют в ВСУ даже людей с очевидной наркозависимостью.

«Кто следующий?»: Турция и Израиль на грани столкновения

Новый кризис на Ближнем Востоке показал, как сильно соперничество Турции и Израиля, пишет немецкая газета Die Welt. Обе страны борются за право быть главными в регионе и видят друг в друге угрозу. Появляется всё больше опасений, что это может перерасти в настоящую войну. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принимал участие в подготовке переговоров США с Ираном в Исламабаде. Турция также входит в число стран, передающих сообщения между Вашингтоном и Тегераном. С другой стороны, правительство Эрдогана активно выступает против третьей стороны в конфликте с Ираном - Израиля.

О том, насколько всё серьёзно, говорит резкая перепалка на прошлой неделе. Прокуратура Стамбула выдвинула обвинения против 35 человек, включая премьера Израиля Нетаньяху. Обвинения связаны с атакой на конвой судов, который вез помощь в Газу. В ответ Нетаньяху публично обвинил Эрдогана в том, что тот помогает террористам и притесняет курдов. Турецкий МИД не остался в долгу и назвал Нетаньяху «Гитлером нашего времени». В Анкаре считают, что Израиль оправдывает военные действия вопросами безопасности - даже если при этом нарушаются границы других стран. В Турции также заявляют, что Израиль «не может жить без врага», и следующей на очереди может оказаться Анкара. Эта версия находит отклик у турецкого населения. Опросы показывают крайне негативное отношение к Израилю на протяжении многих лет. Это недоверие взаимно. Недавно газета The Jerusalem Post процитировала израильского аналитика, который сказал: «Турция - это новый Иран».

«Ирландия щедро заплатит за отъезд украинцев домой»

Украинцам, проживающим в Ирландии, будет предложен «щедрый» пакет помощи для возвращения домой, поскольку в течение года правительство планирует полностью прекратить оплату жилья для беженцев, пишет The Times. Власти намерены расторгнуть оставшиеся контракты, в рамках которых размещено около 16 тысяч украинцев. Министр по вопросам миграции Колм Брофи подчеркнул, что ни одно другое государство ЕС не предоставляет таких условий. Он отметил, что украинцам «придется уехать».

Власти Ирландии готовят план возвращения украинцев на родину: как только действие временной защиты закончится, беженцам предложат уехать домой за деньги. Сейчас украинцы могут получить до 2 500 евро на человека или до десяти тысяч евро на семью, если решат добровольно вернуться на родину. С февраля 2022 года более 125 тысяч украинцев получили временную защиту в Ирландии. С июля 2022-го по март 2026 года почти 28 тысячам ирландцев было выплачено более 438 миллионов евро за проживание 64 тысяч украинских беженцев. Первоначально сумма выплат составляла 400 евро в месяц, затем была удвоена до 800 евро. Сейчас она составляет 600 евро в месяц, но правительство хочет снова урезать выплаты до 400 евро. Через год их планируется отменить полностью. Срок действия временной защиты - особого закона, который гарантирует украинцам помощь и жильё - истекает в марте 2027-го.

«Шок для США в Красном море? 20 судов прошли через Ормузский пролив»

После нескольких дней морской блокады иранских портов, введенной президентом США Дональдом Трампом, Центральное командование США подтвердило намерение ужесточить меры. В ответ Тегеран предупредил о возможных перебоях в судоходстве в Красном море, отмечает Donya-e Eqtesad.

По данным СМИ, за последние сутки через Ормузский пролив удалось прорваться 20 торговым судам. В то же время ситуация остаётся критической: более 800 кораблей всё ещё заблокированы в водах Персидского залива, не имея возможности продолжить путь.

«Разворот на Восток: хайп вокруг Северной Кореи в России»

В России растёт интерес к КНДР - медиа и политики в Москве активно создают новый, позитивный образ этого закрытого государства, пишет Berliner Zeitung. Кроме того, резко увеличилось количество российских туристов, желающих своими глазами увидеть Северную Корею. В Сеуле говорят о «фазе постепенного восстановления» экономики КНДР, что напрямую связано с расширением сотрудничества с Москвой. Связи крепнут и в сфере безопасности. Особое значение Пхеньян приобрел для Москвы на фоне конфликта на Украине.

Наблюдатели видят в этом прагматичное и всё более организованное сотрудничество двух стран под санкциями, чьи интересы окончательно совпали. Параллельно с ростом турпотока в российском сегменте соцсетей вспыхнул настоящий «северокорейский хайп». КНДР больше не показывают как закрытую диктатуру - теперь её подают как «экзотическое направление», подчеркивает Berliner Zeitung. Трэвел-отчеты, короткие ролики из Пхеньяна и с побережья КНДР, а также красивые кадры из отелей и ресторанов мгновенно разлетаются по сети, набирая множество просмотров. В то же время между учебными заведениями двух стран заключено уже более 30 соглашений.