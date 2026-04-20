Киев поблагодарил Прибалтику за запрет перелёта премьера Словакии в Россию

Украина выражает особую благодарность властям Эстонии, Латвии и Литвы за отказ в перелёте словацкого правительственного самолета над территорией этих стран самолёта премьер-министра Словакии Роберта Фицо на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Благодарим Эстонию, Латвию и Литву за решительную позицию против использования их воздушного пространства для углубления связей с Россией», — отметил украинский дипломат.

Он призвал другие государства последовать примеру «прибалтийских друзей Украины» и также закрыть своё воздушное пространство для России.

Ранее стало известно, что Эстония не пропустит через свою территорию самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сможет долететь до Москвы минимум тремя маршрутами в обход воздушного пространства Латвии и Литвы.

Источник агентства назвал следующие варианты перелёта: транзитный полёт через Венгрию и Румынию с выходом на Чёрное море, а также маршрут через Австрию, Италию, нейтральные воды Средиземного моря и Турцию. Есть и возможность полёта через Польшу или Чехию и Германию с последующим выходом в нейтральные воды Балтийского моря и заходом в воздушное пространство России в районе Санкт-Петербурга.