В Мексике погибли два сотрудника посольства США

Два сотрудника посольства Соединенных Штатов в Мексике погибли в результате неназванного "происшествия", сообщил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) американский посол в этой стране Рональд Джонсон.

"Мы глубоко опечалены трагической гибелью двух сотрудников посольства США", - поделился подробностями он.

По информации американского дипломата, речь идет о директоре и сотруднике следственного управления посольства при штате Чиуауа, которые погибли из-за неназванного "происшествия".

Как сообщает телеканал Fox News, инцидент произошел 19 апреля во время возвращения сотрудников посольства Соединенных Штатов и их мексиканских коллег с крупной операции по ликвидации подпольных нарколабораторий, расположенных в штате Морелос. Других деталей нет.