Украинский народ будет расплачиваться за выбор Владимира Зеленского в качестве президента. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью RT.

По словам Лукашенко люди знали о недостатках кандидата, в частности о его неопытности в управлении государством.

«Они знали, что он не имеет опыта? Знали», — сказал он.

Белорусский глава также отметил, что и другие кандидаты не были идеальными. При этом Лукашенко считает, что не имеет права упрекать украинский народ, однако призвал его самостоятельно разобраться в происходящем.

Лукашенко также считает, что Зеленский, идя на поводу у Запада, рискует потерять свою страну. Белорусский лидер призвал Зеленского понять, что тот платит слишком большую цену за то, что произошло, за ту политику и войну, которая сегодня идет.

В этом же интервью президент Белорусии заявил, что его украинский коллега получил Украину «в готовом варианте» и не смог переломить «национальный угар» в стране из-за неопытности. В связи с этим националисты взяли верх.

