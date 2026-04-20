В МИД Израиля прокомментировали разрушение статуи Христа солдатом ЦАХАЛ

Глава МИД Израиля Гидеон Саар жестко отреагировал на сообщения о солдате ЦАХАЛ, разбившем статую Иисуса Христа на юге Ливана. На своей странице в соцсети Х политик заявил, что виновный в данном «позорном поступке» будет наказан.

«Я уверен, что в отношении виновных в этом гнусном деянии будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям», - написал Саар.

По словам чиновника, Израиль уважает самые разные мировые религии и их священные символы.

Израиль нанёс удары по югу Ливана

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении уничтожить город Бинт-Джбейль на юге Ливана. Он считает его оплотом шиитского движения «Хезболла».