Зеленский сделал неожиданное заявление о Мадьяре

Украина хочет, чтобы глава победившей на выборах в венгерский парламент партии "Тиса" Петер Мадьяр вернул средства "Ощадбанка", заблокированные при Викторе Орбане.

Соответствующее заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина.

«Деньги хотелось бы вернуть, они у нас деньги забрали (речь о деньгах "Ощадбанка")», - поделился подробностями Зеленский.

По словам главы киевского режима, теперь украинская сторона будет говорить уже с Мадьяром. С точки зрения Зеленского, Будапешт вернет деньги.

В Венгрии 6 марта были задержаны семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Они пытались провезти через страну 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В состав этой группы входил экс-генерал украинских специальных служб. Задержанных депортировали на родину.