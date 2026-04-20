В теракте в Киеве погиб гитарист популярной группы

В результате стрельбы в Киеве, произошедшей в субботу 18 апреля, погиб известный украинский музыкант, гитарист рок-группы «Второе Солнце» Игорь Савченко. Как сообщает украинское издание «Новости. Live», артист стал одним из семи человек, чьи жизни унес этот вооружённый инцидент, потрясший столицу Украины.

По словам знакомой погибшего музыканта, у Игоря Савченко остались жена и маленькая дочь, которые теперь потеряли своего кормильца и близкого человека. Трагедия произошла в центре Киева, где 58-летний мужчина открыл огонь по прохожим и посетителям заведений. Среди раненых и погибших оказались люди разного возраста и профессий, и гибель талантливого гитариста стала тяжёлой утратой для украинской рок-сцены. Поклонники группы и коллеги по цеху выражают глубокие соболезнования родным и близким, отмечая, что Игорь был не только виртуозным музыкантом, но и светлым, добрым человеком.

Группа «Второе Солнце», в которой играл Савченко, была образована в 2009 году и за годы своего существования завоевала любовь публики, выступая в таких жанрах, как фолк-рок и инди. Участники группы активно гастролировали по стране, выступали на крупных фестивалях и имели армию преданных фанатов.

Гибель одного из ключевых участников коллектива ставит под вопрос его дальнейшее существование, однако, прежде всего, это невосполнимая потеря для семьи и друзей Игоря.