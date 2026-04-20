В Японии объявлена угроза цунами

Жителей восточного побережья севера Японии предупредили о возможном цунами после землетрясения. Сообщение распространило японское национальное метеорологическое управление.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в префектуре Аомори, расположенной на северной окраине острова Хонсю. Отмечается, что первые волны высотой до трех метров могут достичь побережья уже в ближайшее время. В особой зоне риска находятся префектуры Иватэ, Аомори, Мияги, а также юг острова Хоккайдо.

18 апреля землетрясение магнитудой 5.0 произошло в японской префектуре Нагано. Максимальная сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, которая принята в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

До этого ЮНЕСКО предупредила о высокой вероятности цунами в Средиземном море, в том числе у побережья Франции, в ближайшие десятилетия. Специалисты считают, что регион нельзя считать полностью безопасным: исторические данные свидетельствуют о случаях, когда разрушительные волны достигали французского побережья. Опасность представляют не только сами волны, но и мощные течения, способные затапливать порты и разрушать прибрежную инфраструктуру.

Ранее землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон.