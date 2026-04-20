Действия ТЦК (военкомов) на Украине серьезно повышают социальную напряженность общества, поэтому нельзя исключать государственного переворота в стране. При этом он может произойти только при контроле и одобрении США. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Я не исключаю госпереворота. Социальная напряженность, безусловно, в украинском обществе достаточно серьезная. Я бы даже сказал, что протестный электорат и протестный потенциал Украины сейчас гораздо выше, чем перед двумя предыдущими Майданами. Но вопрос в том, кто на самом деле сможет возглавить этот протест, потому что без координации, без лидерства, такого рода мероприятия трудно провести», — подчеркнул он.

Килинкаров добавил, что внешний фактор является одним из превалирующих в вопросе о государственном перевороте на Украине. Без одобрения Соединенных Штатов госпереворот в стране провести невозможно, подчеркнул экс-нардеп.

До этого бывший помощник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что инцидент со стрельбой, которую устроили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) в Киеве, говорит о деградации и начале конца режима президента Украины Владимира Зеленского.

18 апреля сотрудники ТЦК в ходе силовой мобилизации открыли огонь по гражданскому автомобилю в Киеве. По данным агентства УНИАН, водитель транспортного средства отказался выходить из машины. После этого люди в военной форме заблокировали автомобиль мужчины и попытались разбить окна. Водитель протаранил оба «бусика» ТЦК и скрылся с места происшествия. Один из военкомов начал стрелять из пистолета вслед уезжающей машине.

Ранее Буданов пожаловался, что украинцы посылают ТЦК «на три буквы».