Лукашенко ответил на вопрос о судьбе НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что даже при радикальных решениях со стороны США НАТО сохранит свое существование. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Даже если [президент США Дональд] Трамп примет решение, что НАТО — все, то у него не хватит времени это осуществить. Придут другие люди, которые будут спасать НАТО», — ответил белорусский лидер на вопрос о возможном «конце НАТО».

При этом Лукашенко обратил внимание, что как Трамп, так и его окружение осознают, что НАТО является ключевым стратегическим плацдармом Вашингтона.

Ранее Лукашенко допустил, что США через Минск улучшат отношения с Россией. «Не знаю, но я был бы рад, если бы [президент США] Дональд Трамп в конечном счете за нашими разговорами и переговорами видел гораздо больше. Поэтому, я думаю, это вполне возможно. Может, он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию», — сказал он.