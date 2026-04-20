Китай сделал заявление о захвате США иранского судна

Министерство иностранных дел (МИД) Китая выразило озабоченность по поводу принудительного захвата США иранского торгового судна в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters.

Китайское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что заинтересованные стороны будут действовать ответственно и соблюдать соглашение о перемирии.

В МИД КНР также подчеркнули, что переговоры Ирана и США сейчас находятся на критическом этапе и Пекин займет конструктивную позицию.

МИД Ирана назвал захват судна США нарушением перемирия

20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты захватили иранское торговое судно, пытавшееся прорвать блокаду в Оманском заливе. По его словам, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться.

В ответ на захват судна Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответ на обстрел иранского корабля в Оманском заливе. Иранские военные назвали данный шаг США вооруженным пиратством.