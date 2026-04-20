Стало известно, сможет ли Болгария помешать ЕС поддерживать Украину

Позиция победившего на выборах в Болгарии евроскептика Румена Радева не будет иметь решающего значения для принятия решений по Украине в Брюсселе. Болгария слишком сильно зависит от ЕС экономически, поэтому не сможет саботировать решения руководителей Евросоюза по дальнейшей поддержке Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Федор Лукьянов.

«[Радев] робко пытается обращать внимание на необходимость прагматичного подхода [к украинскому конфликту] и того, что значит оголтелая поддержка Украины и отвержение России. Видимо, эта позиция у него сохранится. Но, во-первых, правительство свое партия «Прогрессивная Болгария» не сформирует, все-таки им не хватило для этого голосов. Во-вторых, даже если это правительство будет более евроскептичное, чем все предыдущие, решающего воздействия на европейскую политику это иметь не будет. Болгария полностью зависит от Европы, Болгария одна из, кстати, немногих стран региона, которые вступили в зону евро, остальные воздерживаются», — сказал политолог.

Популярность Радева в Болгарии Лукьянов связал с «общей усталостью» Восточной Европы по вопросу дальнейшей поддержки Украины. В этой связи появляются политики, которые критикуют такую линию Брюсселя, пояснил он.

При этом, указал политолог, «революции не будет, и рассчитывать на какие-то чудеса в Европе нам не надо», поскольку Болгария – это страна, которая не сможет выйти из европейского «мейнстрима» по поддержке Киева ввиду своей экономической зависимости от Брюсселя.

«Они просто не в состоянии противопоставить общеебрюссельскому давлению, потому что они очень сильно зависят [от Евросоюза]. Они часть этого механизма. В какой до какой-то степени они могут фрондировать [поддержку Киева], но, в принципе, если включатся настоящие рычаги давления, то им делать нечего. Болгария в этом смысле еще, мне кажется, более уязвима, чем Венгрия», — отметил Лукьянов.

Парламентские выборы в Болгарии состоялись 19 апреля. По данным экзитпола, на них лидирует партия президента Румена Радева, которого называют пророссийским кандидатом. А именно партия Радева «Прогрессивная Болгария» получает около 40% голосов и опережает главного конкурента — партию экс-премьера Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии».

Ранее Радева назвали «троянским конем» России в Евросоюзе.