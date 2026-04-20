МИД Ирана назвал захват судна США нарушением перемирия

Тегеран считает захват военными США иранского грузового судна нападением и нарушением режима прекращения огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, инцидент произошел в районе Оманского залива, где судно пыталось прорвать морскую блокаду, установленную американскими военными.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) ранее подтвердило факт захвата, добавив, что судно пыталось нарушить американскую блокаду в Ормузском проливе. Багаи подчеркнул: «Мы столкнулись с тем, что они называют морской блокадой в Ормузском проливе. Несколькими часами ранее было нападение на иранское торговое судно, все это Тегеран считает нарушением режима прекращения огня».

Центральное командование американских вооруженных сил опубликовало видеозапись обстрела этого корабля.

В ответ иранские военные атаковали флот Соединенных Штатов беспилотниками.