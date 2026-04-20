Стали известны требования Ирана к США

Иран запросил у США существенное смягчение санкций и разморозку активов на сумму более $20 млрд. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что предложение предусматривает разморозку иранских активов в обмен на передачу Тегераном своих запасов обогащенного урана. По данным американских источников, Иран располагает примерно 440 кг высокообогащенного урана.

До этого официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что из-за неоднократных нарушений со стороны США и случаев пиратства, маскирующихся под блокаду, Иран восстановил строгий военный контроль над Ормузским проливом.

11 апреля состоялись переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. В ходе встречи обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранская ядерная программа, снятие санкций с Тегерана и завершение боевых действий.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты «четко обозначили» свои «красные линии», однако Тегеран не согласился с условиями Вашингтона.