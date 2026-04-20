Лидер определился. Главное о подсчете голосов на выборах в Болгарии

Коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом Руменом Радевым лидирует на досрочных парламентских выборах в республике. Об этом свидетельствуют официальные данные подсчета 68,34% протоколов, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

ТАСС собрал основное об итогах.

Результаты

По состоянию на 07:00 по местному времени (совпадает с мск) "Прогрессивная Болгария" получает 44,487% голосов избирателей.

За блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" проголосовали 14,002%, за коалицию партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил - 13,104%, за Движение за права и свободы - 5,386%, за партию "Возрождение" - 4,516%.

Заявления лидера "Прогрессивной Болгарии"

Радев заявил, что Европе нужны прагматизм и критическое мышление.

Заявление президента страны

Президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что новое правительство страны должно иметь сильный голос в Европе.

О выборах

Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии 19 апреля.

За 240 мест в Народном собрании 52-го созыва боролись представители 14 партий и 10 коалиций.

По оценке экспертов, в выборах приняли участие 48,9% граждан страны, имеющих право голоса.