Лидер определился. Главное о подсчете голосов на выборах в Болгарии
Коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом Руменом Радевым лидирует на досрочных парламентских выборах в республике. Об этом свидетельствуют официальные данные подсчета 68,34% протоколов, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.
ТАСС собрал основное об итогах.
Результаты
По состоянию на 07:00 по местному времени (совпадает с мск) "Прогрессивная Болгария" получает 44,487% голосов избирателей.
За блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" проголосовали 14,002%, за коалицию партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил - 13,104%, за Движение за права и свободы - 5,386%, за партию "Возрождение" - 4,516%.
Заявления лидера "Прогрессивной Болгарии"
Радев заявил, что Европе нужны прагматизм и критическое мышление.
Заявление президента страны
Президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что новое правительство страны должно иметь сильный голос в Европе.
О выборах
Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии 19 апреля.
За 240 мест в Народном собрании 52-го созыва боролись представители 14 партий и 10 коалиций.
По оценке экспертов, в выборах приняли участие 48,9% граждан страны, имеющих право голоса.