Израиль извинился за разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар жёстко раскритиковал действия израильского военнослужащего, который разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана. Дипломат назвал этот поступок «позорным» и заявил, что он противоречит фундаментальным ценностям еврейского государства. Саар также принёс официальные извинения всему христианскому миру от лица Израиля.

Инцидент произошёл в поселении Дибель на юге Ливана. Фотография разбитой статуи быстро распространилась в социальных сетях, после чего ливанский информационный портал Lebanon Debate сообщил о случившемся. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила подлинность снимка и заявила о начале расследования, сообщает агентство РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что в отношении виновных будут приняты «необходимые строгие меры». Он подчеркнул, что подобное поведение недопустимо и не отражает официальную позицию государства.

«Данный позорный поступок совершенно противоречит нашим ценностям», - написал Саар в социальной сети X.

Израильский министр также напомнил, что страна всегда позиционировала себя как, уважающая все религии и их священные символы, практикующая терпимость и межконфессиональное уважение. По его словам, действия одного солдата не должны бросать тень на эти принципы.

На данный момент ЦАХАЛ проводит внутреннее расследование. Личность военнослужащего не разглашается. Ожидается, что по завершении проверки будут объявлены дисциплинарные или уголовные меры в зависимости от тяжести проступка. Ливанская сторона пока официально не комментировала инцидент.

