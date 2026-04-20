В Одессе нашли тело депутата из окружения экс-мэра Труханова

Управление национальной полиции Украины по Одесской области сообщило об обнаружении тела депутата горсовета Одессы Александра Иваницкого.

"Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета. Происшествие произошло сегодня утром в Приморском районе. Тело мужчины было обнаружено в машине на одной из улиц города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) огласил имя и фамилию депутата, а также тот факт, что погибший входил в окружение экс-мэра Одессы Геннадия Труханова.

"В Одессе обнаружено тело депутата горсовета Александра Иваницкого. Он входил в окружение Геннадия Труханова", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте работает следственная группа.