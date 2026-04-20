Застрявший на мелководье кит Тимми сошел с мели и поплыл самостоятельно

Горбатый кит Тимми, который с 31 марта оставался практически неподвижным на мелководье у балтийского побережья Германии, утром 20 апреля сумел сойти с мели и возобновить самостоятельное плавание. Такие данные приводит агентство DPA.

Согласно информации источника, млекопитающее несколько раз меняло курс, перемещаясь в пределах прибрежной зоны. Волонтеры заранее подготовили лодки — они планировали задействовать их, если кит выйдет в открытые воды. В таком случае добровольцы собирались сопровождать животное и корректировать его маршрут, чтобы безопасно направить в Северное море.

Волонтеры начали готовить новую спасательную операцию 16 апреля. По их наблюдениям, 19 апреля состояние кита заметно улучшилось: он активно реагировал на присутствие людей и проявлял высокую жизнеспособность. Это позволило предположить, что животное способно освободиться из природной ловушки без посторонней помощи.

Агентство также отмечает, что вечером накануне успешного выхода кита из мелководья в бухте начал повышаться уровень воды. Этот фактор, вероятно, тоже способствовал успешному сходу млекопитающего с мели.

Ранее эксперты предположили, что кит обречен. Однако волонтеры все равно решили попытаться спасти его. Животное весом 15 тонн не могло самостоятельно покинуть мелководье. Его назвали Тимми в честь общины Тиммендорфер-Штранд.