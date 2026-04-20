Эксперт по лжи объяснил новый скандал вокруг Макрона

Профайлер Илья Анищенко назвал «странные» объятия президента Франции Эммануэля Макрона с премьером Италии Джорджей Мелони попыткой «реабилитироваться в глазах общества» после публичных ссор с его женой Брижит. Об этом Анищенко рассказал «Аргументам и фактам».

Макрон и Мелони привлекли внимание после неловких объятий и обмена поцелуями в Елисейском дворце в Париже. Их встреча была посвящена обеспечению безопасности Ормузского пролива. По версии интернет-пользователей, длительный поцелуй в щеку и «странные» объятия застали Мелони врасплох. Вирусный ролик с приветствиями лидеров спровоцировал дискуссию о дипломатическом протоколе и языке тела.

«Мелони, судя по кадрам, ошарашена. Даже заметно легкое отвращение на ее лице. Когда Макрон поцеловал ее, она посмотрела на него и попыталась дистанцироваться, даже согнулась», - заявил Анищенко.

По его мнению, французский президент - тактильный человек, и у него есть «фиксация на любвеобильности». Профайлер обратил внимание, что Макрон много обнимается с мировыми лидерами.

«Думаю, это его способ показать, что он такой замечательный, классный, любит всех обнимать. Но у Мелони это вызвало недовольство и даже отвращение, ей явно было некомфортно», - подчеркнул Анищенко.

Он добавил, что у Макрона в последнее время «не сильно все ладилось в публичной сфере», в том числе из-за конфликтов с женой.

«Она его то ударит, то они поругаются или поспорят. И, вероятно, у него есть внутреннее желание продемонстрировать, что якобы все у него хорошо», - заключил профайлер.

Год назад в соцсетях распространилось видео, которое многие поняли так, будто президент Франции поссорился с женой, и та дала ему пощечину перед выходом из самолета во Вьетнаме. Сам Макрон объяснил, что они с супругой просто дурачились.