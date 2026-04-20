Итоги встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского приближают Германию к войне с Россией и грозят миру апокалипсисом. Об этом заявила в соцсети Севим Дагделен.

«Риск приближения к апокалипсису путем фактического объявления войны ядерной державе России проистекает из менталитета, который фатально напоминает политику двух мировых войн. Это безумие может увлечь нас всех в бездну», — написала она.

Дагделен отметила, что вместо того, чтобы добиваться мира, немецкое правительство создает германо-украинский военно-промышленный комплекс, совместно производящий нацеленные на Россию дроны и дальнобойное оружие. Тем самым конфликт на Украине становится войной Германии, которую она чужими руками ведет против России.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Германия планируют заключить мегасделку по дронам. Он отметил, что Берлин является одним из важнейших партнеров Киева. Глава Украины подчеркнул, что разрабатываемое соглашение может стать крупнейшим в этой сфере договором между европейскими государствами.