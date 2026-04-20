В Литве пожаловались на оживившуюся «вату» среди избирателей

Литовский политический обозреватель Витаутас Бруверис пожаловался на рост количества избирателей с пророссийскими взглядами, несмотря на общий антироссийский курс страны. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

«В Литве до трети активных избирателей — разной мягкости "вата". Я имею в виду этих людей, которые не только что-то пишут и говорят, имеют позицию, но идут на выборы и голосуют за партии, за политиков», — сказал он.

По его словам, в 2022 году пророссийская часть общества несколько снизила свою активность, однако сейчас вновь усиливает позиции. Бруверис также выразил возмущение тем, что партия «Заря Нямунаса», представляющая их интересы, вошла в правящую коалицию.

«Это беспрецедентная ситуация в истории Литвы. Легализовали откровенно пророссийские, антизападные, антиукраинские нарративы. И главное, они сейчас усиливают наступление на литовскую традиционную политику безопасности и международную политику», — отметил журналист.

Ранее Литва и Латвия заявили об отказе в перелете премьер-министра Словакии Роберта Фицо над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве.