Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выразил серьезные опасения относительно безопасности премьер-министра Роберта Фицо в случае его визита в Киев. По словам политика, эксперты по безопасности предупреждают о высоком риске покушения на жизнь главы правительства из-за его жесткой критики в адрес Владимира Зеленского.

Гашпар подчеркнул, что на данный момент поездка не планируется, так как она неприемлема для Фицо как по соображениям защиты, так и по политическим мотивам.

Несмотря на официальное приглашение от президента Украины, поступившее еще в феврале, словацкий премьер отнесся к идее переговоров в Киеве отрицательно. Напряженность между государствами усилилась после остановки Украиной транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в конце января. Братислава расценила прекращение поставок как инструмент давления, в ответ на что Тибор Гашпар допустил возможность блокировки евроинтеграции Украины со стороны Словакии.

