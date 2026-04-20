Меган Маркл раскритиковали за использование украшений принцессы Дианы

Меган Маркл столкнулась с критикой из‑за использования украшений принцессы Дианы во время тура по Австралии. Пользователи Сети считают, что герцогиня Сассекская пытается воспользоваться легендарным наследием, хотя больше не исполняет обязанности действующего члена королевской семьи. Об этом сообщает RadarOnline.

14 апреля Меган появилась на нескольких мероприятиях в Мельбурне в золотых часах Cartier Tank Française. Предполагается, что ранее эти часы принадлежали принцессе Диане.

«Это был продуманный намёк на наследие Дианы в тот момент, когда Меган уже не является действующим членом королевской семьи. По мнению многих, таким образом она пытается позаимствовать авторитет и эмоциональную связь с публикой, чтобы укрепить свой имидж», — пояснил источник.

По словам инсайдера, некоторые критики уже называют этот тур «фиктивно‑королевским», и использование столь знакового украшения только усиливает это впечатление. Другие считают поступок безвкусным и даже неуважительным. По их мнению, Меган «возомнила себя принцессой Дианой», хотя масштабы её благотворительной деятельности даже близко не стоят в сравнении с достижениями покойной принцессы.

Ранее Меган Маркл назвала себя «самой затравленной персоной в мире».