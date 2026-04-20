Военная операция против Ирана привела к завершению века американского доминирования в мировой политике. Такое мнение выразили в журнале American Conservative (AC).

«Плохо организованная война в Иране, начатая империей, которая находится в упадке, <…> ознаменовала конец глобального господства США», — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что президент США Дональд Трамп «упустил возможность преобразовать великую державу на следующие 250 лет». В издании считают, что США смогут сохранить свое существование только, если поймут, насколько разрушительными являются чрезмерные военные расходы.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об окончании безраздельного военного господства США во всех общих пространствах. По словам Вэнса, после Холодной войны США сохраняли доминирование в воздухе, на море и в космосе. Однако сегодня Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными угрозами, исходящими от Китая, России и других государств, которые решительно настроены превзойти США в каждой из областей, отметил Вэнс.

