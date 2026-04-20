Лукашенко сделал неожиданное заявление о США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в США много хорошего, но и «дури тоже хватает». Об этом он сказал в интервью телеканалу RT.

В ходе беседы Лукашенко отметил, что был против распада СССР, хотя допускает, что Союзу могла требоваться реформа.

«Нужна была. Дури у нас хватало. Как сейчас у вас, в Америке: много положительного, но дури тоже хватает. К чему это приведет — посмотрите на наш опыт, Советского Союза», — заявил он.

Ранее Лукашенко рассказал, что у Белоруссии и США много вопросов, которые необходимо урегулировать, и это является темой «большой сделки» двух стран. По словам белорусского президента, сейчас соглашение между Минском и Вашингтоном готовится на низком уровне, и как только эта работа будет завершена — он встретится с американским лидером Дональдом Трампом для подписания документа.