Ирландия готовится депортировать из страны 16 тысяч украинцев

Власти Ирландии готовятся в течение года расторгнуть контракты на размещение 16 тысяч украинских беженцев и запустить политику их возвращения домой. Об этом сообщили в The Times.

© Вечерняя Москва

По информации издания, речь идет преимущественно о мужчинах призывного возраста. Кроме того, государство предлагает беженцам финансовую компенсацию за добровольное возвращение на Украину в размере 2,5 тысячи евро на человека или до 10 тысяч евро на семью.

— Мы хотим прекратить ситуацию, когда эти люди живут за счет господдержки. Ни одна другая страна ЕС не дает таких условий. Им придется уехать, — передает слова ирландского министра по вопросам миграции Колм Брофи The Times.

В марте стало известно, что Польша приняла решение об отмене большей части льгот для граждан Украины, уравняв их в правах с беженцами из других стран. По данным Polsat, украинцам сократили денежные пособия, бесплатное медобслуживание, компенсацию расходов на аренду жилья, а также доступ к бесплатному образованию.

В декабре прошлого года издание Haaretz писало, что тысячи беженцев с Украины оказались под угрозой депортации из Израиля. Статус «групповой защиты», которым с 2022 года в стране пользовались украинские беженцы, истек в декабре 2025 года, а израильские власти не приняли решения о его продлении.