Лукашенко ответил на вопрос, считает ли он себя диктатором
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу выказался по поводу того, считает ли он себя диктатором.
Отвечая на вопрос ведущего о том, считает ли белорусский лидер себя диктатором, Лукашенко заявил, что у него даже нет ресурса на то, чтобы им стать.
Он отметил, что сам является историком и прекрасно знает на примерах прошлого, что без ресурса невозможно кому-либо диктовать свою волю.
«А во-вторых, диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху. Так, как произошло у вас с Ираном. Пусть не крах, но что-то на поражение похожее. Поэтому, если ты диктатор, надо быть очень аккуратным и осторожным. Мозги надо включать чаще, и голову на плечах, как у нас говорят, иметь», — добавил он.
Ранее подверг критике позицию Запада по вопросу сменяемости власти в Белоруссии. Он отметил, что только глупые люди в западных странах могут считать, что в Белоруссии нет возможностей для смены президента.