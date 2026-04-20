Лукашенко ответил на вопрос, считает ли он себя диктатором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу выказался по поводу того, считает ли он себя диктатором.

«Я — нет, ни в коем случае. У меня нет ресурса такого, чтобы диктовать. Вот у Трампа он есть, этот ресурс, и он диктует — в Венесуэле, на Кубе, у вас на родине он диктует. Пытается в Иране диктовать, Китаю — всем странам что-то продиктовать. У него есть этот ресурс», — заявил президент Белоруссии.

Он отметил, что сам является историком и прекрасно знает на примерах прошлого, что без ресурса невозможно кому-либо диктовать свою волю.

«А во-вторых, диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху. Так, как произошло у вас с Ираном. Пусть не крах, но что-то на поражение похожее. Поэтому, если ты диктатор, надо быть очень аккуратным и осторожным. Мозги надо включать чаще, и голову на плечах, как у нас говорят, иметь», — добавил он.

Ранее подверг критике позицию Запада по вопросу сменяемости власти в Белоруссии. Он отметил, что только глупые люди в западных странах могут считать, что в Белоруссии нет возможностей для смены президента.