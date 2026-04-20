Трамп пообещал взрывы множества бомб при возобновлении огня в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью PBS News, что в случае возобновления огня в Иране «начнут взрываться множество бомб».

Так Трамп ответил на вопрос журналистов о том, что случится, если режим прекращения огня подойдет к концу вечером во вторник.

До этого турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пакистанские источники сообщило, что Иран примет участие во втором раунде переговоров с США в столице Пакистана Исламабаде, «несмотря на последние враждебные действия в Ормузском проливе».

20 апреля телеканал CNN сообщил, что Иран выдвинул США требование смягчить санкции и разморозить активы Тегерана на сумму более $20 млрд в обмен на передачу иранских запасов обогащенного урана. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что Исламская Республика не намерена вывозить обогащенный уран ни в США, ни куда-то еще.

12 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Иран обвинил США в несерьезном отношении к урегулированию.