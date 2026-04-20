Военных полицейских и нацгвардейцев Украины перевели в штурмовики

По информации источников, военнослужащие военной полиции и Национальной гвардии Украины были направлены в штурмовые подразделения после отказа выполнять поставленные задачи. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждается, речь идет о тех, кто не захотел выдвигаться в район Волчанска для участия в мероприятиях по задержанию дезертиров.

По данным собеседника, отказ происходил под различными предлогами, после чего было принято решение изменить их роль. В результате этих действий их перевели в специализированные штурмовые формирования.

Окружение критикует Стармера как лидера, политика и человека

В окружении премьер-министра Великобритании Кира Стармера усиливается критика его лидерских качеств и способности эффективно управлять правительством. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Politico, чиновники характеризуют его как неуверенного, избегающего сложных решений и не способного выстроить сильную команду.

Отмечается, что недовольство усилилось на фоне кадровых скандалов и снижения доверия внутри его окружения, что негативно влияет на работу кабинета министров

Дуров засомневался в легитимности власти при Макроне

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что во Франции против него ведётся расследование, включающее более десяти обвинений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, каждое из этих обвинений предусматривает до 10 лет лишения свободы, а само расследование он связывает с давлением на свободу слова и конфиденциальность.

Кроме того, он отметил, что действия властей при президенте Эмманюэле Макроне, по его мнению, подрывают легитимность государства из-за использования уголовного преследования в подобных целях.

В Туапсе при атаке БПЛА на морской порт погиб человек

В Туапсе в результате атаки беспилотников на морской порт погиб один человек, ещё один получил ранения. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, удар был нанесён по инфраструктуре порта, где находились люди.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что погиб мужчина и выразил соболезнования его близким. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Иран изучит инициативы России по урегулированию на Ближнем Востоке

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил о готовности Тегерана рассматривать инициативы Москвы по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что между странами ведутся постоянные консультации на разных уровнях, включая высший, и диалог остаётся активным.

По его словам, иранская сторона открыта к предложениям российских партнёров и намерена внимательно изучать поступающие инициативы.