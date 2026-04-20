Дуров выступил с обвинением в адрес Макрона

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, президент Франции Эмманюэль Макрон используют уголовные расследования в качестве инструмента для подавления свободы слова и нарушения конфиденциальности. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Дуров назвал Францию Макрона «теряющей легитимность» и отверг утверждения о независимости французской прокуратуры.

«Французские прокуроры нанимаются, увольняются и получают повышения по службе от правительства», — написал предприниматель. Он также сообщил, что во Франции ему предъявлено более десяти обвинений, каждое из которых предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Бизнесмен подчеркнул, что гордится тем, что оказался «в одной компании» с Илоном Маском и другими фигурами, которых, по его словам, Макрон выбрал целями своей кампании против цифровых прав.

Уголовное дело против Павла Дурова во Франции было возбуждено после его задержания 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям, включая отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, недостаточную модерацию контента и пособничество в совершении преступлений (в том числе в терроризме и распространении наркотиков) через платформу Telegram.

После четырёх дней ареста Дурова отпустили под судебный контроль с залогом в 5 млн евро, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции и запретив покидать территорию Франции. В июле 2025 года условия надзора смягчили, разрешив ему выезжать в Дубай, где расположены офисы Telegram, на срок до двух недель. Однако, по словам самого Дурова, спустя год после ареста он по-прежнему вынужден возвращаться во Францию каждые 14 дней, а дата подачи апелляции до сих пор не назначена.