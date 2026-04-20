Посол Ирана: Тегеран имеет право на мирный атом как участник ДНЯО

Иран в качестве полноправного члена Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен пользоваться правом на мирный атом. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали в интервью газете "Ведомости".

Он отметил, что у Тегерана "четко обозначены красные линии", отступать от которых страна не собирается, а дальнейшие перспективы урегулирования зависят от воли Вашингтона.

"Как полноправные члены Договора о нераспространении ядерного оружия, мы должны пользоваться всеми своими правами, вытекающими из того договора, в частности на мирный атом. Это факт", - подчеркнул дипломат.

При этом, уточнил Джалали, власти Исламской Республики "планируют будущее в рамках этого договора". Незадолго до этого агентство IRNA сообщило, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами в столице Пакистана.

Причиной отказа издание называет завышенные требования Вашингтона, нереалистичные ожидания, постоянные смены переговорной позиции, противоречия самим себе и продолжающуюся морскую блокаду Исламской Республики. Официальных комментариев иранского руководства по данной теме пока не поступало.