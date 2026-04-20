На Западе напряглись из-за предупреждения Лаврова

Слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о красных линиях Москвы служат сигналом для НАТО. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«В конце концов, если красные линии действительно будут нарушены, русские отреагируют. <…> Похоже, Лавров предупредил, что страны Балтии и Финляндия почти достигли точки, когда русские больше не смогут игнорировать их поведение», — отметил военный эксперт.

Меркурис сделал вывод, что западным странам стоит прислушаться к министру иностранных дел России, поскольку военные провокации против страны закончатся проблемами для Североатлантического альянса.

«И если эти красные линии будут пересечены, если беспилотники еще нанесут удары по целям в России, действуя с территории стран Балтии и Финляндии, то никто на Западе не должен ошибочно полагать, что русские никогда не ответят», — заключил он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО выбирает Балтийско-Скандинавский регион в качестве наиболее вероятной зоны борьбы с Россией. Военный блок планирует наращивать боевой потенциал и расширить присутствие на ключевых направлениях.