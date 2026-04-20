Король Швеции Карл XVI Густав унизил украинского лидера Владимира Зеленского, отказавшись от рукопожатия во время визита на Украину. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку. Слухи о том, что король не любит этого маленького актера и был недоволен тем, что правительство отправило его в Киев, похоже, оказались правдой», — раскрыл детали Боуз.

Ранее журналист высказался о цели визита Зеленского в Берлин. По его словам, глава Украины хочет получить деньги немецких налогоплательщиков на содержание своего особняка в Майами.