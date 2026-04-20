Tasnim: Иран ударил по американским кораблям после задержания иранского судна
Иран дронами ударил по американским военным кораблям после задержания иранского судна.
Об этом пишет агентство Tasnim.
«После атаки американцев на судно иранские силы нанесли удар беспилотниками по некоторым американским военным кораблям... Иран заранее объявил, что ответит на любые действия американцев зеркально», — говорится в публикации.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе.