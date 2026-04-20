Нетаньяху заявил о «новых событиях» в конфликте с Ираном

Война с Ираном не окончена, в любой момент на этом направлении возможны «новые события». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его выступление транслировала пресс-служба правительства страны.

«Мы многого добились. Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события (...) Но я уверен, что благодаря нашей моральной стойкости и партнерству, нашему великому партнерству с Соединенными Штатами, мы достигнем наших целей и принесем больше света и надежды свободным народам мира», — заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, срок которого истекает 22 апреля.