Папа Римский Лев XIV обратился к молодежи с важным призывом

Папа Римский Лев XIV обратился к молодежи с призывом построить мир, свободный от войн, несправедливости, нищеты и коррупции. Соответствующее заявление он сделал в городе Мушима в Анголе, сообщает местное агентство Angop в социальной сети Х.

"Богоматерь поручила вам великое дело — построить лучший, добрый мир без войн, несправедливости, нищеты и коррупции, где сердцами будут управлять принципы Евангелия, — сказал понтифик собравшейся молодежи. По его словам, "должна восторжествовать любовь, а не война".

Папа Римский находился в этом населенном пункте в рамках апостольской поездки по странам Африки. Мушима считается крупнейшим центром паломничества католиков Анголы, там расположено святилище "Богоматери Мушимы" (мушима — сердце на языке кимбунду).

16 апреля папа Римский выступил с критикой "тиранов", которые тратят миллиарды на ведение войн и "разоряют" мир. 12 апреля понтифик призвал к прекращению войны в Иране и к мирному разрешению конфликта. Он подчеркнул, что войну подпитывает "иллюзия всемогущества".