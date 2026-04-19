Назван кандидат в президенты Франции от «Республиканцев»

Бывший министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо стал кандидатом в президенты от правой партии «Республиканцы». Об этом сообщает газета Le Monde.

Кандидатуру Ретайо на внутрипартийном голосовании поддержали 73,8% «Республиканцев». При этом они отвергли альтернативные варианты о проведении праймериз в партии и организации более открытых выборов кандидата с участием сторонников «Республиканцев», не входящих в ее состав. В голосовании приняли участие 60% членов партии.

Выборы президента Франции состоятся в апреле следующего года. Желание экс-главы объявить о выдвижении более чем за год до голосования вызвало критику в рядах «Республиканцев». Против этого выступил, в частности, руководитель партийной фракции в нижней палате парламента страны Лоран Вокье.

2 апреля газета «Взгляд» сообщила, что преемник лидера фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен Жордан Барделла может стать новым президентом Франции после Эммануэля Макрона.