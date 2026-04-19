Глава МИД Литвы выступил с неожиданным заявлением об отношениях с Белоруссией

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что мечтает наладить отношения с Белоруссией.

Об этом сообщает телеканал ОНТ.

«Я хочу иметь налаженные контакты с Беларусью, это моя мечта, действительно... без лишних угроз», — заявил министр.

Он выразил надежду на то, что у стран будут прекрасные отношения после того, как они решат все вопросы.

До этого литовское издание Delfi назвало оскорбительными слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о литовцах.

14 апреля в ходе совещания в Краснополье по социально-экономическому развитию юго-востока Могилевской области белорусский лидер отчитывал подчиненных, которые не выполнили его поручения.

«И политическая какая выгода [от роста экономических показателей]: нос утерли этим лабусам и прочим мудакам», — сказал Лукашенко.

Издание Delfi, комментируя слова политика, напомнило, что лабус — оскорбительное наименование литовцев, распространенное в советские годы. Оно происходит от литовского слова «labas» («здравствуйте»).