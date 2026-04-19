Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Берлин не для того, чтобы приблизить завершение конфликта с Россией, а чтобы поддержать милитаризацию Германии, которую продвигает немецкий канцлер Фридрих Мерц.

С такими обвинениями на украинского лидера набросились журналисты издания Junge Welt (JW).

«Разумеется, визит Зеленского в Берлин едва ли был посвящен судьбе Украины. Говорили скорее об использовании конфликта в интересах ФРГ, ведь он стал поводом для реализации грандиозной программы стимулирования экономики», — говорится в материале.

Отмечается, что Германия продолжает заниматься перевооружением и усилением риторики.

Издание подчеркивает, что даже требование, которое выдвинул Зеленский, о депортации из стран ЕС украинских мужчин призывного возраста, Мерц использовал в своих целях — попытался таким образом получить перед выборами симпатии граждан, которые негативно относятся к мигрантам.