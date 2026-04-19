В Германии набросились на Зеленского после встречи с Мерцем
Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Берлин не для того, чтобы приблизить завершение конфликта с Россией, а чтобы поддержать милитаризацию Германии, которую продвигает немецкий канцлер Фридрих Мерц.
С такими обвинениями на украинского лидера набросились журналисты издания Junge Welt (JW).
«Разумеется, визит Зеленского в Берлин едва ли был посвящен судьбе Украины. Говорили скорее об использовании конфликта в интересах ФРГ, ведь он стал поводом для реализации грандиозной программы стимулирования экономики», — говорится в материале.
Отмечается, что Германия продолжает заниматься перевооружением и усилением риторики.
Издание подчеркивает, что даже требование, которое выдвинул Зеленский, о депортации из стран ЕС украинских мужчин призывного возраста, Мерц использовал в своих целях — попытался таким образом получить перед выборами симпатии граждан, которые негативно относятся к мигрантам.
«Германия оказывает значительное влияние на течение конфликта. Регулярные поставки оружия поддерживают конфликт, который, возможно, уже давно бы завершился. Украинцы проливают кровь ради геостратегических интересов крупных держав», — сообщается в статье.