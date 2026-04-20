Киеву предрекли «худший кошмар» из-за выборов в Болгарии

Глава партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев, лидирующей на прошедших накануне парламентских выборах в стране, может стать большой проблемой для западной поддержки Украины. Об этом пишет британская газета Telegraph.

ЕС и Украине предрекли «худший кошмар»
По мнению авторов материала, болгарский политик готовится занять место Виктора Орбана, что станет «худшим кошмаром для Евросоюза», так как его способность подорвать европейское единство в вопросе Украины вызывает серьезные опасения.

В газете отмечают, что после ухода Орбана с поста премьера Венгрии Радев способен стать основным голосом сил, скептически настроенных к украинским властям. Он мог бы использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать антироссийские санкции ЕС, подчеркивает Telegraph. Кроме того, Радев неоднократно выступал против военной помощи Киеву и призывал к мирным переговорам с Россией.

FT: кандидат в премьеры Болгарии Радева может стать троянским конем России в ЕС

Ранее сообщалось, что Европейский союз насторожен позицией главного кандидата на предстоящих выборах в Болгарии, бывшего президента страны Румена Радева по Украине.