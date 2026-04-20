Глава партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев, лидирующей на прошедших накануне парламентских выборах в стране, может стать большой проблемой для западной поддержки Украины. Об этом пишет британская газета Telegraph.

По мнению авторов материала, болгарский политик готовится занять место Виктора Орбана, что станет «худшим кошмаром для Евросоюза», так как его способность подорвать европейское единство в вопросе Украины вызывает серьезные опасения.

В газете отмечают, что после ухода Орбана с поста премьера Венгрии Радев способен стать основным голосом сил, скептически настроенных к украинским властям. Он мог бы использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать антироссийские санкции ЕС, подчеркивает Telegraph. Кроме того, Радев неоднократно выступал против военной помощи Киеву и призывал к мирным переговорам с Россией.

Ранее сообщалось, что Европейский союз насторожен позицией главного кандидата на предстоящих выборах в Болгарии, бывшего президента страны Румена Радева по Украине.