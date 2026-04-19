В Болгарии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах. Согласно первым экзитполам, опубликованным изданием Dnevnik, лидирует партия «Прогрессивная Болгария», возглавляемая бывшим президентом Руменом Радевым. Она набрала 37 процентов голосов.

Правоцентристская партия «ГЕРБ — Союз демократических сил» под руководством Бойко Борисова получает 16 процентов. По данным наблюдателей из организации NOVA, Радеву отводится 39 процентов, а Борисову — 15.

На выборах отметили высокую явку — около 50 процентов избирателей. По словам экспертов, болгарские избиратели ожидают политических изменений и надеются на улучшение экономической ситуации. Местные аналитики считают, что высокая явка сыграла на пользу «Прогрессивной Болгарии». Партия выступает за защиту суверенитета и критикует своих оппонентов за коррупцию и поддержку «мафиозной олигархии».

Парламент Болгарии состоит из 240 депутатов. Поскольку «Прогрессивная Болгария» вряд ли сможет получить большинство в 121 место, Радеву придется вести коалиционные переговоры с другими политическими силами.

Согласно экзитполам, в парламент проходят шесть партий, преодолевших четырехпроцентный барьер. Кроме «Прогрессивной Болгарии» и ГЕРБ, это проевропейская партия «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (14,3 процента), «Движение за права и свободы», представляющее интересы турецкого меньшинства (8,2 процента), крайне правая партия «Возрождение» (4,8 процента) и левая Болгарская социалистическая партия (4,1 процента).

