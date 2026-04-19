Зеленский и Стубб провели «содержательный разговор»

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб провели «содержательный разговор» по поводу усиления безопасности на фоне происходящего на фронте и в Иране.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо президенту Финляндии Александру Стуббу за как всегда содержательный разговор. Обсудили ситуацию на фронте в Украине и вызовы из-за войны в Иране и наши возможности усилить безопасность», — рассказал Зеленский.

Кроме того, добавил Зеленский, он поговорил со Стуббом о состоянии дипломатических контактов с Соединенными Штатами и европейскими институтами.

«Гарантии безопасности» Украины — один из пунктов соглашения для завершения конфликта с Россией, на котором настаивает Киев. По словам Зеленского, гарантии должны включать сохранение численности ВСУ и финансирование армии, поддержку союзников в формате «НАТО-лайт» и санкции против России с использованием ее замороженных активов.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что настоящей гарантией безопасности Украины является безъядерный и внеблоковый статус.