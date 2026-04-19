В Сербии заявили о скрытых требованиях ЕС

В Евросоюзе могут ожидать от Сербии не только поддержки санкционной политики против России, но и более активного участия в возможных конфликтах. Такое мнение высказал политик, бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин, передает ТАСС.

По его словам, вопрос вступления в Европейский союз связан с целым рядом требований.

«Если мы собираемся вступить в ЕС — а это право выбора граждан — санкции против России являются лишь первым шагом. Этого недостаточно, мы должны будем предоставить нашу военную промышленность и армию для войны с Россией», — заявил он.

Вулин также допустил, что давление на Белград может усиливаться и в военной сфере. Он указал на формирование регионального альянса с участием Хорватии, Албании и Косово. По его мнению, тройственный пакт был создан не для безопасности, а для гарантий изменений баланса сил в регионе.

«Они хотят гарантировать, что в кампании, которую они будут вести против России, у них не будет Сербии в тылу», — пояснил он.

Кроме того, политик затронул внутренние вопросы. Он заявил, что при сближении с ЕС Сербии могут предъявить дополнительные условия. Речь идет о признании независимости Косово и пересмотре отношений с Белградом. Также, по его словам, может быть затронута роль Сербской православной церкви и традиционных ценностей.

Ранее Вулин заявил, что санкции, которые Сербия могла бы потенциально ввести против России, обошлись бы стране в 15 миллиардов евро. Подобная финансовая нагрузка могла бы поставить государство под угрозу уничтожения.