Зеленский выступил с заявлением после стрельбы в Киеве

Владимир Зеленский после ситуации со стрельбой в Киеве, в результате которой погибли шесть человек, заявил, что им будут приняты кадровые решения "по всей вертикали МВД" Украины.

«Будут кадровые выводы по всей вертикали МВД, - пообещал политик в видеообращении в Telegram-канале. - Будут пересмотрены протоколы реагирования». Кроме того, пересмотрят «отбор и обучение патрульных».

Ранее глава департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку после бегства двух полицейских во время стрельбы в Голосеевском районе Киева.

А глава МВД Игорь Клименко на фоне вчерашнего инцидента, при котором в столице погибли шесть человек, высказался в поддержку права гражданских лиц на огнестрельное оружие.

В субботу неизвестный открыл в Киеве огонь по людям, затем скрылся в местном магазине, где взял посетителей и сотрудников в заложники. Стрелявший был ликвидирован при задержании.