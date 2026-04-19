Ирландия начала платить украинцам за добровольное возвращение домой

В Ирландии украинцам начали предлагать выплату от 2,5 до 10 тысяч евро, чтобы они вернулись на родину. Об этом пишет The Times.

Министр миграции Колм Брофи заявил, что правительство в течение следующих 12 месяцев расторгнет все контракты, по которым в Ирландии было размещено около 16 000 человек с Украины.

Он сказал, что чиновники работают над «политикой возвращения». Украинцы должны вернуться домой, для этого им предлагают финансовую поддержку.

«В настоящее время просители убежища могут подать заявку на получение до 2500 евро на человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в страну происхождения», — сообщает издание.

Это около 224 тысяч и 896 тысяч рублей соответственно.

The Times отмечает, что с февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч украинцев.

На этой неделе канцлер ФРГ анонсировал тесное сотрудничество с Киевом по «возвращению домой» украинских граждан и пообещал «облегчить» этот процесс.