СМИ раскрыли главный козырь Ирана против США

США и Израиль начали войну против Ирана, аргументируя это тем, что он не должен получить ядерное оружие. Однако через месяц выяснилось, что у Тегерана есть не менее грозное оружие — его география. В итоге иранцы выйдут из конфликта «с готовым планом устрашения противников», пишет The New York Times.

Издание отмечает, что война нанесла значительный ущерб властной структуре Ирана, крупным военным кораблям и объектам по производству ракет. Но она «мало что сделала для ограничения способности Ирана контролировать пролив».

«Таким образом, Иран может выйти из конфликта с планом, согласно которому его жесткое теократическое правительство будет держать своих противников на расстоянии, независимо от каких-либо ограничений на его ядерную программу», — делает вывод The New York Times.

Отмечается, что решение Ирана усилить свой контроль над Ормузом, через который проходит 20% мировых поставок нефти, принесло «глобальную экономическую боль в виде повышения цен на бензин, удобрения и основные продукты питания».

Это «перевернуло военное планирование в США и Израиле».

Бывший сотрудник израильской военной разведки Дэнни Цитринович заявил, что теперь всем понятно: если в будущем возникнет новый конфликт, «закрытие пролива будет первым пунктом в иранском учебнике».

В пятницу президент Трамп заявил, что Ормузский пролив «полностью открыт» для судоходства. Однако уже в субботу Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что водный путь остается закрытым из-за «пиратства США».

Ранее официальный представитель МИД Ирана назвал вершиной лицемерия риторику ЕС о международном праве.