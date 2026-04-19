Постпред США при ООН сделал заявление

Американский постпред при ООН Майк Уолтц сказал, что переговоры США с Ираном возобновятся в ближайшие 24 часа.

Уолц в интервью телеканалу NBC сказал, что не планирует "вдаваться в детали" переговоров.

СМИ заявляли, что в ходе переговоров в Пакистане по урегулированию ближневосточного кризиса США будут представлять спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавлявший делегацию в первый раз, во втором раунде не участвует.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением "Хезболла" продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция.

Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. За данным заявлением последовал первый раунд переговоров.