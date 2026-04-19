В Иране заявили, что страна еще не согласилась на новые переговоры с США

Тегеран пока не принимал решения об отправке иранской делегации на переговоры с Соединенными Штатами, решение о переговорах с Вашингтоном Иран примет только после снятия морской блокады. Об этом заявило иранское агентство Tasnim.

По его данным, отказ от «чрезмерных требований со стороны США — это главное условие для продолжения переговоров». В противном случае Иран «не станет тратить время на изнурительные и бесполезные переговоры». Такую позицию, по информации Tasnim, довели до сведения американских официальных лиц через пакистанского посредника.

19 апреля президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану.

Позднее газета The New York Post сообщила, что американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Исламабаде, Джей Ди Вэнс не присоединится к ним.